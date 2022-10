RC Lens : Une belle pioche se confirme en attaque contre Toulouse

Publié par Ange A. le 29 octobre 2022 à 03:16

Le RC Lens est venu à bout de Toulouse jeudi grâce à une de ses signatures estivales. Loïs Openda a de nouveau confirmé avec un triplé.

RC Lens : Les Sang et or portés par Openda contre les Violets

Dauphin du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens a conforté sa place ce vendredi. Le RC Lens s’est imposé (3-0) contre le Toulouse FC lors de la 13e journée de Ligue 1. Les Sang et or s’en sont remis à Loïs Openda pour venir à bout des Violets. Le nouvel attaquant artésien s’est offert un triplé en deuxième mi-temps pour permettre aux siens de l’emporter. Grâce à cette performance de son buteur belge, le club nordiste est certain de terminer ce 13e acte comme dauphin du PSG. De quoi réjouir Franck Haise. En conférence de presse, le coach lensois s’est toutefois voulu mesuré après ce précieux succès.

« On est heureux. Heureux d’avoir 30 points et aussi de ne pas avoir pris de but. Il faut prendre, savourer. Mais cela doit avoir une suite. On n’est qu’à la 13e journée. Il faudra en faire encore beaucoup. Je suis satisfait mais le match qui compte le plus, c’est toujours celui d’après. »

La réaction d’Openda, le héros lensois

Auteur d’un hat-trick contre le Toulouse FC, Loïs Openda compte déjà 7 réalisations en 13 matchs cette saison. L’international belge (4 sélections/1 but) répond aux attentes placées en lui par le Racing Club de Lens. La direction des Sang et or a misé plus de 9 millions d’euros pour le recruter en provenance du FC Bruges cet été. Après le coup de sifflet final, il a savouré sa performance inédite contre les Violets au micro de Prime Video. Il estime d’ailleurs qu’il s’agit « du plus beau moment de [sa] carrière ».

« C’est une belle soirée pour moi. C’est vrai que les six derniers matchs n’ont pas été faciles. J’avais le soutien de mes coéquipiers et surtout du coach. Il m’a un peu boosté avec ce qu’il a dit. C’est tout à fait normal et j’ai bien répondu aujourd’hui. J’avais cette rage de marquer pour moi et un de mes proches décédé. »