LOSC Mercato : Une recrue importante de Lille justifie son choix

Prêté par Everton au LOSC, André Gomes est revenu sur sa signature à Lille. Il souligne le rôle de Fonseca et avoue être surpris agréablement par la Ligue 1.

En difficulté en Premier League sous le maillot d’Everton, André Gomes a rejoint le LOSC, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile. Il est prêté au gym pour la saison 2022-2023, sans option d’achat. Ancien joueur du Benfica Lisbonne (2012-2015), de Valence CF (2015-2016), du FC Barcelone (2016-2019) et naturellement d’Everton, le milieu de terrain portugais aurait pu rester en Premier League ou retourner en Liga, mais il a accepté de s’engager avec Lille OSC en Ligue 1. Alors que son profil plaisait à des clubs plus huppés. Il avoue dans ses confidences qu'il a été convaincu par son compatriote Paulo Fonseca, nouveau coach des Dogues.

« Comme je l’ai dit la première fois que je suis venu, Paulo Fonseca m’a expliqué qu’il voulait construire une équipe offensive, qui contrôlait les matchs, qui cherchaient à jouer. L’idée était très claire. Je l’avais connu au Portugal, aussi parce qu’on a été rivaux, moi à Benfica et lui à Porto. J’ai eu des échos de quelques joueurs qui ont joué au Shakthar Donetsk, à la Roma et ils m’ont dit que Fonseca aimait développer du beau jeu. Pour nous, on aime bien jouer au foot, donc ça nous plaît forcément. »