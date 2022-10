PSG Mercato : Un proche de Messi lâche un indice sur son avenir !

Lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, Lionel Messi alimente les conversations concernant son avenir. L’un de ses proches a livré un indice sur le sujet.

Ancien coéquipier de longue date de Lionel Messi au FC Barcelone, Andres Iniesta a accordé une interview à TYC Sports pour évoquer la suite de la carrière de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Si Joan Laporta et les siens s’activent pour rapatrier leur ancien numéro 10, le légendaire milieu de terrain espagnol assure que la Pulga a toujours sa place dans l’équipe des Blaugranas.

« Le Messi d'avant et celui de maintenant est différent de tous. Il est le numéro un. La seule chose qu'il a faite est de grandir, de s'améliorer et de rendre ses coéquipiers meilleurs. Une équipe avec Messi a un point très important pour obtenir des victoires et des titres. Je n'ai vu personne faire ce qu'il fait. Revenir à Barcelone n'est jamais facile, mais Leo peut revenir, c'est toujours une possibilité », a expliqué le Champion du Monde 2010.