OM : Marseille cale avant Tottenham, la frustration de Tudor

30 octobre 2022

Igor Tudor a affiché sa surprise après le nul de l’ OM à Strasbourg. Pas de bon augure avant le choc contre Tottenham mardi prochain.

OM : Marseille se saborde contre Strasbourg

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus. En quête de victoire depuis quatre rencontres, l’ OM a laissé filer les trois points samedi sur la pelouse de la Meinau (2-2). Les hommes d’Igor Tudor disposaient d’un avantage de deux buts face au RC Strasbourg avant de se faire reprendre. Titularisé par le technicien croate, Bamba Dieng a permis aux visiteurs d’ouvrir la marque dès la 8e minute. Issa Kaboré a alourdi le score à dix minutes de la mi-temps. Au retour des vestiaires, des réalisations de Lebo Mothiba et de Kévin Gameiro ont permis aux locaux de refaire leur retard. Accroché par Strasbourg, Marseille cale à la 5e place et ne se rassure pas avant son choc contre Tottenham.

La surprise d’Igor Tudor après Strasbourg

Battu par Francfort mercredi, l’Olympique de Marseille doit absolument l’emporter mardi contre les Spurs. Seule une victoire peut qualifier l’ OM pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club nord-londonien n’a besoin que d’un nul pour assurer sa place pour le prochain tour de la C1. Avant cette finale au Vélodrome, le club anglais s’est imposé (2-3) sur la pelouse de Bournemouth ce samedi. Entraîneur des Spurs, Antonio Conte a procédé à un turn-over afin de préparer ce déplacement en Provence. Avant cette « finale », Igor Tudor s’est montré abasourdi au micro de Canal Plus par la contreperformance des siens contre le RCSA.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. En première période, on devait mener 5-0. On n’a pas bien défendu, ce n’est pas normal de défendre et de prendre deux buts. Je suis énervé parce qu’on n’a pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, on a un gros match dans quelques jours. J’ai compris que j’avais perdu des points ».