OM - Tottenham : Conte annonce déjà la couleur pour la finale

Entraîneur de Tottenham, Antoine Conte s’est exprimé sur le prochain déplacement des Spurs mardi contre Marseille en Ligue des champions.

Troisième de Premier League, Tottenham joue son avenir européen mardi prochain. Les Spurs se déplacent sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour la 6e journée de la Ligue des champions. Leader du groupe, le club nord-londonien n’a besoin que d’un nul pour assurer son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’OM doit en revanche impérativement s’imposer pour voir le prochain tour. Avant ce déplacement au Vélodrome, les Spurs affrontent Bournemouth ce samedi en Premier League. Entraîneur du club londonien, Antonio Conte n’a la tête qu’à Marseille. Le technicien italien entend ainsi opérer un turn-over sur la pelouse du Vitality Stadium ce samedi.

En marge du déplacement de Tottenham à Bournemouth, Antonio Conte a confirmé cette tendance. L’entraîneur des Spurs aura besoin de ses forces vives pour assurer la qualification des siens mardi au Vélodrome. Il estime dans ce sens qu’il peut se permettre un faux pas en championnat avant de défier l’Olympique de Marseille dans son antre.

« En Premier League, on a encore beaucoup de matchs à jouer. Alors qu’en Ligue des Champions, on veut avoir plus de matchs à jouer, mais il y a une finale mardi et c’est la différence avec le match de samedi. En Premier League, vous avez le temps de vous rattraper. Mais nous allons jouer une finale en Ligue des Champions. C’est pour ça que je dois prendre les meilleures décisions pour savoir qui est vraiment fatigué. Je ne veux prendre aucun risque. »