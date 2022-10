Strasbourg - OM : La compo probable de Tudor avec un grand absent

Igor Tudor compte fortement remanier son effectif ce samedi lors du déplacement de l’ OM sur la pelouse du RC Strasbourg.

L’Olympique de Marseille surfe sur une mauvaise vague. Battu mercredi en Ligue des champions à Francfort (2-1), l’ OM a concédé sa quatrième défaite lors de ses cinq dernières sorties. En championnat, le club phocéen reste notamment sur une série de trois défaites successives. En déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi pour la 13e journée de Ligue 1, Marseille va tenter de mettre fin à cette disette. Une victoire est d’autant plus impérative qu’une finale attend les Olympiens mardi prochain contre Tottenham. Pour ce déplacement sur la pelouse du RCSA, Igor Tudor annonce plusieurs changements dans son onze pour préparer ce choc européen. Le technicien croate pourrait effectuer six changements contre Strasbourg.

Espéré contre Tottenham, Éric Bailly sera de nouveau sur le flanc contre le RC Strasbourg. Malgré les progrès notés par RMC Sport concernant la récupération du défenseur ivoirien, celui-ci sera préservé en vue de la réception des Spurs. En défense, Igor Tudor devrait reconduire le trio Mbemba-Balerdi-Kolasinac. Le coach de l’OM ne pourra pas compter sur Samuel Gigot suspendu. Le technicien croate devrait effectuer quelques retouches en lançant Issa Kaboré et en laissant au repos Rongier ou Veretout. Sans véritable doublure, Nuno Tavares va tenir sa place face au RCSA. En attaque, Alexis Sanches devrait débuter sur le banc. Dimitri Payet et Cengiz Ünder pourraient signer leur retour dans le onze. Idem pour Bamba Dieng. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a évoqué une titularisation du Sénégalais.

« Dieng est une option sérieuse pour demain [ce samedi, ndlr]. Il fait un bon travail, on évalue sa situation pour qu’il débute à Strasbourg. On est à peu près sur ces chiffres [six changements dans le onze] pour demain ».