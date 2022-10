OL Mercato : Flash ! Ça se précise pour Cristiano Ronaldo !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 10:50

Si Laurent Blanc rêve de voir Cristiano Ronaldo à l’OL durant l’hiver, un autre club européen serait également chaud pour le sortir de Manchester United.

Fraîchement installé sur le banc de l’Olympique Lyonnais en remplacement de Peter Bosz, Laurent Blanc nourrit de grandes ambitions pour le prochain mercato hivernal. Selon les informations relayées ces derniers jours par Le Quotidien du Sport, Jean-Michel Aulas et les décideurs du club rhodanien étudieraient la faisabilité de l’opération avec Manchester United. Le nouveau coach lyonnais aurait d’ailleurs évoqué le sujet avec son président avant de s’engager avec l’OL.

Très emballé à l’idée de voir une telle star débarquer au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas suivrait avec beaucoup d’attention, mais très occupé par la vente du club, le président lyonnais ne serait pas encore passé personnellement à l’action dans cette affaire. Une nonchalance qui pourrait bien faire les affaires d’un autre club intéressé par le quintuple Ballon d’Or.

OL Mercato : Cristiano Ronaldo de retour au Portugal ?

En septembre 2021, alors que son fils venait de signer son comeback à Manchester United, Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo confiait au Podcast Lion DNA :

« Ronaldo doit revenir ici, si ça ne tenait qu’à moi, il le serait déjà. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit "Fils, avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting", il m’a répondu "On verra." »

Un peu plus d’un an après, les planètes seraient en train de s’aligner pour des retrouvailles entre la star portugaise de 37 ans et son club formateur. En effet, le tabloïd britannique The Mirror confirme ce dimanche que la possibilité de voir CR7 quitter Manchester United en janvier grandirait de plus en plus. Et le Sporting Portugais envisagerait sérieusement de tenter ce gros coup durant l’hiver.

Encore en lice pour la Ligue des Champions, la formation de Lisbonne aimerait négocier avec les Red Devils dans les prochaines semaines pour évoquer le transfert de Ronaldo. Si l’Olympique Lyonnais ne fait pas vite, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid pourrait lui filer entre les doigts.