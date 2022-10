OL Mercato : Flash ! Cristiano Ronaldo proche de débarquer à Lyon

Alors que Lionel Messi joue au PSG depuis l’été 2021, Cristiano Ronaldo pourrait le rejoindre en Ligue 1 en janvier. L’OL oeuvrerait dans ce sens.

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec Manchester United, soit le 30 juin 2023. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants depuis l’avènement d’Eric Ten Hag sur le banc, l’attaquant de 37 ans vit très mal sa situation et cherche déjà un point de chute pour se relancer dans la seconde moitié de saison. Annoncé un peu partout en Europe, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid pourrait débarquer en Ligue 1 lors du prochain mercato hivernal. En effet, d’après les informations livrées ce samedi par Le Quotidien du Sport, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, aurait fait de Ronaldo sa grande priorité et se montrerait très confiant pour son arrivée en janvier.

Intéressé par l’idée de voir une telle star débarquer à l’Olympique Lyonnais, le président du club olympien Jean-Michel Aulas, très pris par le dossier de la vente de l’OL, suivrait l’affaire de près. Toutefois, le média sportif précise que le patron des Gones n’est pas encore passé personnellement à l’action dans ce dossier. Mais il faudra convaincre le manager des Red Devils de laisser partir CR7 en plein milieu de saison.

Pour assainir son vestiaire, Manchester United ne serait pas forcément opposé à un départ de Cristiano Ronaldo, selon Le Quotidien du Sport. Une opportunité que Laurent Blanc voudrait saisir pour convaincre la vedette portugaise de venir renforcer l’attaque de l’Olympique Lyonnais. Ancien joueur de Manchester United, le technicien français aurait ainsi activé son réseau du côté d’Old Trafford afin de se rapprocher du quintuple Ballon d’Or et évoquer son éventuel transfert pour l’hiver. Seulement, l’histoire entre Ronaldo et le club qui l’a révélé à l’Europe semble loin d’être terminé. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach du club de Manchester a clairement fait savoir qu’il compte sur son avant-centre pour la saison.

« Si je pense qu'il va rester et si j'ai envie qu'il reste ? Les deux ! La décision est pour ce match et ensuite nous allons continuer à avancer ensemble. Comme nous l'avons dit dans notre communiqué, Cristiano reste un élément important de l'équipe et je compte sur lui pour le reste de la saison. Nous voulons réaliser nos ambitions », a déclaré Eric Ten Hag. L’OL et Laurent Blanc sont donc prévenus.