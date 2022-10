PSG Mercato : Après Mbappé, le Paris SG proche d’un nouveau succès

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 11:55

Après avoir damé le pion au Real Madrid pour Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG pourrait frapper un autre très gros coup sur le marché des transferts.

PSG Mercato : Le plan fou de Nasser Al-Khelaïfi dévoilé

Après le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, le FC Barcelone s’apprêterait à vivre un autre douloureux revers face au Paris Saint-Germain. En effet, si le club espagnol aimerait rapatrier son ancien capitaine au terme de son engagement avec le PSG, soit le 30 juin prochain, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à tout pour garder Lionel Messi au-delà de la saison en cours. Le président parisien et les siens s’activeraient même déjà dans ce sens.

D’après Le Parisien, le Champion de France en titre travaillerait en ce moment sur le volet financier de la future offre à proposer au septuple Ballon d’Or. Ce dimanche, le quotidien catalan Sport apporte plus de précisions sur cette affaire et révèle que le Paris SG envisagerait de conserver Messi jusqu’à sa retraite, ce qui renforcerait l'image et l'histoire des Rouge et Bleu. Et pour y parvenir, le club entraîné par Christophe Galtier serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Mercato PSG : Lionel Messi au Paris SG jusqu’en juin 2025 ?

À en croire les informations de Sport, le Paris Saint-Germain aurait prévu d’offrir un nouveau contrat de deux ans à Lionel Messi, qui est en ce moment lié jusqu’en juin prochain avec une saison supplémentaire en option. Pour convaincre la Pulga et ruiner définitivement les rêves du Barça, le PSG serait disposé à rehausser le salaire du partenaire de Neymar, qui touche déjà 41 millions d’euros annuellement.

À 36 ans, le natif de Rosario pourrait ainsi se voir proposer un salaire sur lequel personne ne pourrait s'aligner en Europe. En cas d’accord, Messi serait donc lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. Mais il faudra patienter jusqu’à la fin de la Coupe du Monde au Qatar pour connaître la décision du joueur.