Stade Rennais : Un cadre du SRFC ne mâche pas ses mots après Fener

Publié par Jules le 28 octobre 2022 à 13:01

Le Stade Rennais a connu une deuxième partie de soirée cauchemardesque contre le Fenerbahçe, alors que le SRFC menait de trois buts d'avance.

Benjamin Bourigeaud revient sur la désillusion du Stade Rennais

Tout se passait si bien pour le Stade Rennais avant le mi-temps. À la 30e minute, Amine Gouiri inscrivait un joli but qui portait alors le score à 3-0 en faveur du SRFC. Puis tout à basculer. Excès de confiance ou relâchement coupable, le SRFC a été incapable de tuer le match et se sont finalement fait rattraper en toute fin de rencontre. Un scénario qui n'a pas plu à Benjamin Bourigeaud, passeur décisif sur le troisième but rennais.

"On fait une entame parfaite. Sur la fin de match, on doit mieux gérer que ça en fermant la boutique. C’est une faute professionnelle de ne pas l’avoir emporté. On est des imbéciles... On n’a pas le droit : on fait des touches de balle en trop, on essaie de dribbler alors qu’on ne doit prendre aucun risque en fin de match."

Si la frustration de l'ancien joueur du RC Lens est si grande, c'est aussi parce que le Stade Rennais avait l'occasion, en l'emportant hier, de s'assurer la première place de son groupe d'Europa League. Une grande déception également partagée par Bruno Genesio en fin de rencontre.

Le SRFC jouera la première place jeudi prochain

Face à son concurrent direct pour la première place, le Stade Rennais n'est donc pas parvenu à s'imposer. Un match nul qui pourrait avoir une grosse incidence sur l'avenir européen du SRFC. Si le club breton est d'ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition, les hommes de Bruno Genesio n'ont plus leur destin en main. Ils devront, non seulement faire un bon résultat contre l'AEK Larnaca, mais aussi espérer un faux pas du Fenerbahçe jeudi prochain contre le Dynamo Kiev, dernier du groupe.

Si le Stade Rennais terminait à la 2e place dans son groupe, le club breton pourrait avoir affaire à un cador européen lors du prochain tour de Ligue Europa. Un scénario que le SRFC préférerait bien évidemment éviter. Réponse jeudi prochain après la dernière journée de phase de poules.