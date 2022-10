Stade Rennais Mercato : Paris SG, une signature s'éloigne !

Publié par Thomas le 31 octobre 2022 à 18:14

Tout proche de finaliser une signature prestigieuse au poste de milieu offensif, le Stade Rennais pourrait connaître un retournement malheureux.

Stade Rennais Mercato : La prolongation de Désiré Doué se complique

Véritable révélation du Stade Rennais en ce début de saison, Désiré Doué fait grandement parler de lui ces dernières semaines. Mis au-devant de la scène à seulement 17 ans, le milieu offensif est en discussions avec sa direction pour une potentielle prolongation de contrat. Si récemment la tendance était à une extension longue durée d’un bail qui se termine en 2024, le dossier aurait pris du plomb dans l’aile.

A en croire les informations de Foot Mercato, qui annonçait un accord total entre le SRFC et son joyau, l’opération prolongation serait actuellement en standby. D’après une source proche de la famille du joueur, le père de Désiré Doué aurait souhaité au dernier moment renégocier le contrat et notamment le montant du futur salaire que percevrait son fils. Plus jeune buteur des cinq grands championnats cette saison, le natif d’Angers voit ainsi son avenir en suspens, alors que d’autres écuries comme le PSG le surveillent avec intérêt. Voué à devenir le futur leader technique de l’entrejeu Rouge et Noir, Désiré Doué semblerait néanmoins très attaché au club breton et ne devrait pas partir au clash avec sa direction concernant sa prolongation.

Stade Rennais Mercato : Campos souhaite en faire la doublure de Messi au PSG

Désireux de se renforcer avec des profils jeunes et francophones, le Paris Saint-Germain souhaite, sous l’impulsion de Luis Campos, tenter sa chance dans le dossier Désiré Doué. Buteur en Ligue Europa contre Kiev mais aussi contre le FC Nantes quelques jours plus tard, le milieu français semble promis à un grand avenir et a logiquement tapé dans l’œil des champions de France. Le club de la capitale veut en effet épauler sa star, Lionel Messi, au poste de N°10 avec un profil doté d’une grande marge de progression. Si Lovro Majer était également ciblé cet été à ce poste, c’est bien son jeune coéquipier au SRFC qui semblerait avoir les faveurs du board parisien désormais.