LOSC : Gros coup de pression sur Fonseca avant le SRFC et Angers

Le président du LOSC a mis un gros coup de pression sur Paulo Fonseca, avant les deux matchs contre le Stade Rennais et Angers SCO, à domicile.

Olivier Letang a été très frustré après la défaite du LOSC contre l’OL, dimanche dernier, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Il estime que son équipe méritait la victoire, vu les nombreuses occasions ratées, contrairement à l’Olympique Lyonnais qui n’a eu qu’une seule occasion, celle du but d’Alexandre Lacazette (à la 74e).

« Nous avons eu des opportunités. On a cinq ou six chances nettes de marquer en première période. Lyon n'a eu qu'une action, la seule occasion de but. Cette défaite provoque une grande frustration et le résultat fait mal. Le football est cruel. C'est une leçon », a regretté le président directeur général de Lille OSC, sur Prime Video.