LOSC : Paulo Fonseca est dépité après la défaite contre l'OL

Hier soir, le LOSC s'est incliné face à l'OL au Groupama Stadium, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Une défaite dure à digérer pour Paulo Fonseca.

Hier soir, le LOSC se déplaçait à Lyon pour l'une des belles affiches de cette 13e journée. Si les Dogues ont dominé la rencontre, c'est finalement l'OL qui s'est imposé sur la plus petite des marges. Une défaite qui fait mal à la tête pour les Lillois qui méritaient sans doute bien mieux qu'une défaite. Après le match, Paulo Fonseca s'est livré sur cette grosse désillusion.

"C’est très frustrant de na pas avoir remporter le match aujourd’hui. Nous avons eu 5 ou 6 occasions nettes de marquer. Et sur sa seule occasion, Lyon a marqué son but. Nous avons dominé le match, nous nous sommes créés des occasions et nous avons concédé un but sur la seule occasion. C’est très frustrant. Parfois, le football est injuste."