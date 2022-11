AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan déjà prêt à rebondir à l'étranger

Licencié il y a quelques semaines de l' AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan pourrait rapidement rebondir. Il aurait même déjà reçu des offres de l'étranger.

Grand artisan de la remontée de l' AJ Auxerre en Ligue 1 la saison passée, pas étonnant que des clubs s'intéressent au profil de Jean-Marc Furlan. Comme il l'a lui-même confié au micro de RMC, l'ancien coach de l'AJA aurait d'ores et déjà reçu une offre d'un club belge qui souhaiterait le faire venir pour prendre les rênes de l'équipe.

"On verra bien, mais pour l’instant, j’ai eu un contact en Belgique, un club de D1, mais bon, on va voir. Ce n’est pas que cela ne m’intéresse pas. C’est l’AS Eupen, mais ils sont à la frontière germanique, donc why not. Je vais appeler un entraineur qui a officié là-bas pour lui demander comment ça se passe, mais why not, pourquoi pas."