Equipe de France : Officiel, un cadre forfait pour le Mondial !

Publié par Thomas le 31 octobre 2022 à 17:44

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'Equipe de France et Didier Deschamps, qui ne pourra compter sur l'un de ses piliers lors du Mondial.

Equipe de France : Paul Pogba n’ira pas à la Coupe du Monde

A quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, les voyants sont au rouge en Equipe de France. Déjà privés de N’Golo Kanté, les Bleus devront se passer d’un nouveau cadre au milieu de terrain en la personne de Paul Pogba. Le joueur de la Juventus, qui a récemment rechuté à l’entraînement, ne sera pas prêt à temps pour le prochain Mondial au Qatar, une information relayée par L’Equipe puis confirmée par l’agent du joueur quelques minutes plus tard ce lundi.

Contactée par le quotidien sportif, Rafaela Pimienta a annoncé l’indisponibilité de Paul Pogba qui souffrirait d’une lésion importante à la cuisse. Alors qu’il venait d’être opéré du genou droit, l’international tricolore aurait connu une surcharge physique lors des récents entraînements avec les Bianconeri, l’éloignant des terrains pour au moins trois semaines (ce qui correspond à la date d’ouverture de la Coupe du Monde). Une décision actée en interne par Didier Deschamps qui devra ainsi repenser son milieu de terrain en vue du Mondial. " Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar ", a communiqué la représentante du joueur qui avait pour rappel pris la succession de Mino Raiola.

Vers un milieu Rabiot-Tchouaméni en Equipe de France

Face aux absences confirmées de Pogba et Kante, Didier Deschamps devrait opter pour un entrejeu rajeuni avec notamment la titularisation d’Aurélien Tchouaméni au Qatar. La révélation Monégasque de la saison dernière, aujourd’hui bien installé au Real Madrid, semble paré pour assurer la relève à ce poste très convoité. Pour l’accompagner, les spéculations vont bon train mais un nom semble se démarquer, Adrien Rabiot.

Le coéquipier de Pogba à la Juventus est régulièrement appelé par Deschamps depuis 2018 et prétend plus que jamais à une place au milieu derrière Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. En difficultés la saison dernière, le joueur formé au PSG réalise un début de saison plus solide, malgré les mauvaises performances de son équipe, et devrait assurer son rang en Bleus.