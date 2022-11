OM-Tottenham : Les pertes énormes de Marseille après l’élimination

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2022 à 18:48

Défait par Tottenham (1-2), l’ OM est éliminé de toute compétition européenne. Ce terrible fiasco ne devrait pas rester sans conséquence.

L’ OM perd environ 22 M€ après la défaite contre Tottenham

Ce mercredi, alors que le PSG se déplace en Italie pour affronter la Juventus en vue d’assurer la première place de son groupe, les mines sont assez sombres du côté de l’ OM. Et pour cause, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont une nouvelle fois échoué aux portes d’une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Ils se sont inclinés (1-2) au stade Vélodrome face à une équipe de Tottenham plus réaliste. Cette défaite à domicile est un véritable fiasco pour les Marseillais qui ne joueront aucune Coupe d’Europe en 2023, puisqu’ils ont terminé à la dernière place de leur groupe.

Après cette déroute monumentale, la déception est grande du côté des Marseillais, qui « n’ont plus que leurs yeux pour pleurer », indique La Provence. Si cette sortie de route prématurée de l’ OM est catastrophique au niveau sportif, elle revêt aussi un intérêt économique. Car sans Ligue des Champions et Ligue Europa, l ’OM a dit au revoir à environ 22 millions d'euros de l’UEFA. « En réalité, cela ne fait que 18 M€ de pertes pour l'OM, puisqu'il touche néanmoins les 3 millions des recettes de la réception des Spurs, trop peu pour renflouer les finances… », précise Foot Mercato, qui reconnaît que la direction marseillaise est passée à côté d’un énorme chèque suite à cette terrible élimination en Ligue des Champions.

L’ OM enregistre un énorme déficit financier

Pour l’heure, cette énorme perte n'inquiète pas vraiment le président de l’ OM, Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol rassurait récemment sur la situation économique du club. « La trésorerie et le résultat net en fin de saison sont les deux questions principales. Nous sommes dans une position confortable », avait-il indiqué en conférence de presse. Mais son discours a dû être bien différent après le fiasco face à Tottenham. Car les Marseillais vont payer cher leur élimination. D’autant plus que le club enregistre déjà un déficit estimé à environ 40 millions d’euros.

Et si l’homme d’affaires américain Frank McCourt a l’habitude de compenser les pertes économiques de son club, l’ OM finit largement déficitaire à la fin de chaque saison. Le milliardaire aurait alors décidé de ne plus injecter de l’argent dans les caisses du club. L’écurie marseillaise devra alors trouver d’autres alternatives pour soulager ses finances qui ne sont pas au beau fixe. L’idée de céder quelques joueurs dès cet hiver n’est pas à exclure.