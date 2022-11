OL : Justice, la sentence est tombée pour Jérôme Boateng

Publié par Ange A. le 03 novembre 2022 à 01:58

Jérôme Boateng est fixé sur son sort. Le défenseur allemand de l’OL était dans le viseur de la justice pour une affaire extra-sportive.

OL : La sanction de Jérôme Boateng est connue

Alors qu’il a retrouvé une place de titulaire à l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng a récemment été rattrapé par ses déboires judiciaires. Le défenseur central des Gones était dans le viseur de la justice allemande. Une plainte pour « coups et blessures » sur son ancienne compagne et mère de ses deux enfants avait été déposée. L’ancien défenseur bavarois avait été condamné une première fois à verser 1,8 million d’euros de dommages et intérêts et à un an et demi de prison avec sursis en septembre 2021. Une décision dont il avait fait appel. Cette fois, le tribunal de grande instance de Munich a allégé la peine du joueur de 34 ans. L’instance a livré son verdict ce mercredi. Le champion du monde 2014 doit s’acquitter d’une amende s’élevant 1,2 million sans peine de prison.

Enfin le bout du tunnel pour Boateng ?

Cette sentence devrait mettre un terme aux déboires extra-sportifs qui ont suivis la signature de Jérôme Boateng à l’Olympique Lyonnais. L’affaire avait éclaté quelques jours seulement après la venue de Boateng à l’OL. L’ancien défenseur du Bayern a d’ailleurs réalisé un premier exercice loin d’être satisfaisant avec Lyon, privé de Coupe d’Europe cette année. Pas également épargné par les pépins physiques, le défenseur central était même présenté comme un candidat au départ lors du dernier mercato estival. Surtout qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec les Gones.

Finalement resté à quai, il avait été placardisé par Peter Bosz. Avant la nomination de Laurent Blanc au poste d’entraîneur, l’Allemand n’avait disputé aucun match cette saison. Il vient d’aligner trois titularisations depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur. Lequel espère que l’expérimenté défenseur sera un cadre de sa jeune défense. Reste maintenant à savoir s’il saura répondre aux attentes placées lors de sa signature à Lyon.