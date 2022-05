OL Mercato : Boateng lâche des indices sur sa future destination

Publié par Ange A. le 19 mai 2022 à 04:20

OL Mercato : À l’exemple de Xherdan Shaqiri, Jérôme Boateng pourrait également rejoindre un championnat exotique à l’avenir.

OL Mercato : Discussions annoncées avec Jérôme Boateng

L’Olympique Lyonnais a signé un grand nom pour renforcer sa défense lors du dernier mercato estival. Libre de tout contrat suite à son départ du Bayern Munich, Jérôme Boateng a rejoint l’ OL. Bien qu’il dispose encore d’un an de contrat avec le club rhodanien, son avenir est loin d’être y assuré. Le défenseur central est loin du niveau attendu. Outre ses performances peu mémorables, le joueur de 33 ans a brillé par ses frasques extraconjugales en début de saison et ses pépins physiques récurrents. Suffisant pour que les rumeurs sur le départ de Boateng de Lyon pullulent. Au micro de Sky Germany, le champion du monde 2014 a affiché le souhait de relever un nouveau défi la saison prochaine avec les Gones après leur saison ratée.

Boateng et le rêve américain

« Cette saison ne s’est pas déroulée comme je l’avais imaginé. Pour moi et pour le club, ce n’est pas satisfaisant […] On se réunira certainement en été, on échangera et on verra comment cela va se passer. Mais j’ai d’abord un contrat à Lyon et je pars normalement pour les vacances d’été », a expliqué l’ancien Bavarois. Lequel révèle d’ailleurs son désir de découvrir la MLS à l’avenir. Un championnat où évolue Xherdan Shaqiri depuis cet hiver. Arrivé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier comme Boateng, le Suisse a été refourgué au Chicago Fire cet hiver. Le défenseur allemand n’est pas pressé de découvrir le grand championnat nord-américain.

« Après oui, je ne vais pas le cache, jouer en MLS est un rêve qui n’a pas encore disparu, ça peut encore arriver. Ce n’est pas obligatoire, mais ce serait peut-être une belle aventure pour finir », a-t-il indiqué dans sa sortie.