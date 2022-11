Mercato OM : Le transfert d’un milieu se concrétise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 20:09

Désireux de réduire sa masse salariale cet hiver, l’ OM devrait se séparer d’un milieu de terrain fortement sollicité du côté de la Premier League.

OM Mercato : Pape Gueye devrait être vendu cet hiver

Après sa sortie prématurée en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille se tourne déjà vers l’avenir. Et pour l'aborder de la meilleure des manières, les dirigeants marseillais comptent renflouer les caisses du club qui ne sont pas au beau fixe. La direction de l’ OM prévoit de se séparer de plusieurs joueurs dans l’espoir de toucher une somme intéressante sur chaque vente. C’est dans cette perspective que plusieurs cadres du vestiaire ont été mis sur le marché. Si le milieu de terrain Gerson se rapproche de plus en plus de la porte de sortie, Pape Gueye figure lui aussi sur cette liste des candidats au départ de Marseille.

Le milieu défensif est très peu utilisé à l’ OM depuis l’arrivée d’Igor Tudor aux commandes du banc phocéen. La preuve, il n’a été titularisé qu’à trois reprises cette saison en Ligue 1. Il a visiblement perdu la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants phocéens. Si Pape Gueye a régulièrement affiché son attachement à l’ OM, la donne risque de changer durant le mercato hivernal. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour s’offrir les services de l’international sénégalais.

Deux clubs de Premier League foncent sur Pape Gueye

Alors que de nombreuses rumeurs annonçaient récemment un intérêt concret du FC Séville pour Pape Gueye, deux nouveaux prétendants britanniques viennent de s’inviter dans la bataille pour sa signature. Selon les informations dévoilées par la presse britannique puis relayées par Le Phocéen, Southampton et Leeds United seraient très intéressés par le profil du milieu défensif sénégalais. Ces intérêts britanniques ne déplaisent pas forcément à la direction de l’ OM qui espère céder son joueur au plus offrant. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement aux exigences marseillaises pour son transfert. Le mercato hivernal promet d’être très mouvementé du côté de Marseille.