Stade Rennais : Gros retour dans le groupe du SRFC face au Shakhtar

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 23:02

À 24 heures de défier le Shakhtar Donetsk à Varsovie en Ligue Europa, le Stade Rennais enregistre un gros retour dans le groupe de Bruno Genesio.

Le rendez-vous européen tant attendu par les supporters du Stade Rennais se rapproche de plus en plus. Jeudi soir à Varsovie, les Rouge et Noir vont tenter de prendre une belle option pour la qualification, avant le match retour qui se jouera le 23 février prochain au Roazhon Park. Prudence toutefois, car le Shakhtar Donetsk reste une équipe redoutable à jouer en Coupe d'Europe.

En grande difficulté lors qu'il s'agit de se déplacer à l'extérieur de son antre, le Stade Rennais n'arrive pas avec le plein de confiance à Varsovie. Le week-end dernier, les hommes de Bruno Genesio ont littéralement sombré sur la pelouse du Stadium face à Toulouse, en encaissant notamment 3 buts en l'espace de 10 minutes.

Toujours privé de Martin Terrier, Xeka, Lorenz Assignon ou encore Hamari Traoré, le Stade Rennais va pouvoir compter sur un retour très important en défense face au Shakhtar Donetsk.

Stade Rennais : Christopher Wooh de retour dans le groupe

Au vue des récents problèmes défensifs observés lors de la dernière rencontre du Stade Rennais à Toulouse, le retour de Christopher Wooh est une excellente nouvelle pour Bruno Genesio. D'abord absent face à Strasbourg le 1er février dernier pour cause de suspension, le défenseur central camerounais a ensuite été gêné par un problème à la cheville, et n'a pas pu prendre part aux rencontres face au LOSC à domicile (1-3) et à Toulouse (3-1) le week-end dernier.

Jeudi soir, une titularisation de Christopher Wooh au sein de la défense centrale du Stade Rennais n'est pas à exclure après les prestations compliquées de Joe Rodon et d'Arthur Theate lors des deux derniers matchs du SRFC en championnat.