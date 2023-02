Stade Rennais : Réaction attendue au SRFC, la compo face au Shakhtar

Publié par Enzo Vidy le 16 février 2023 à 11:00

Alors que le Stade Rennais reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1, une réaction est attendue au SRFC. Voici la compo face au Shakhtar.

Le Stade Rennais retrouve la Coupe d'Europe ce jeudi soir. En déplacement du côté de Varsovie, les Rouge et Noir vont affronter le Shakhtar Donetsk, redoutable équipe ukrainienne qui compte bien poursuivre son aventure en Ligue Europa. En ce qui concerne les dynamiques actuelles des deux formations, le Stade Rennais traverse une période quelque peu délicate, avec deux défaites d'affilée contre Lille au Roazhon Park le 4 février dernier 3-1, et plus récemment à Toulouse en s'inclinant sur le même score.

En ce qui concerne le Shakhtar Donetsk, les Ukrainiens n'ont pas joué un match de compétition officielle depuis le 23 novembre dernier, mais n'ont cessé d'organiser différents matchs de préparation pour être prêt à en découdre ce jeudi soir, et Bruno Genesio n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse mercredi lorsqu'on l'a interrogé sur un quelconque avantage pour ses joueurs en vue du manque de rythme de l'équipe adverse.

"Ça peut l'être, mais sur les matches de préparation qu'on a observés, on voit que c'est une équipe déjà prête. Même si elle est composée de beaucoup de jeunes joueurs, c'est un club qui a énormément d'expérience en Coupe d'Europe, c'est une équipe très dangereuse pour nous."

Stade Rennais : Le retour du 4-3-3 semble inévitable pour le SRFC

Au vue de la première période cauchemardesque du Stade Rennais à Toulouse dimanche dernier, Bruno Genesio devrait changer pas mal de chose ce jeudi soir à Varsovie dans sa composition d'équipe. Un milieu à trois est l'option la plus probable à ce stade, avec Baptiste Santamaria devant la défense, accompagné de Flavien Tait et de Lovro Majer devant lui.

Pour l'animation offensive, Amine Gouiri devrait occuper à lui seul le front de l'attaque associé à Karl Toko-Ekambi qui évoluera sur la gauche, tandis que Benjamin Bourigeaud occupera l'aile droite. En ce qui concerne le secteur défensif, la paire Rodon-Theate devrait à nouveau être reconduite, tandis qu'Adrien Truffert occupera le couloir gauche, et Djed Spence le couloir droit.

La compo probable du Stade Rennais face au Shakhtar :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : D. Spence, J. Rodon, A. Theate, A. Truffert

Milieux de terrain : L. Majer, B. Santamaria, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, A. Gouiri, K. Toko-Ekambi