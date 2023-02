Stade Rennais : Des changements à prévoir au SRFC face au Shakhtar

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 14:07

Après la débâcle subie dimanche dernier à Toulouse, plusieurs changements sont à prévoir au Stade Rennais face au Shakhtar.

Dimanche, le Stade Rennais a préparé de la pire des manières son périple européen à Varsovie jeudi prochain. Face à un Toulouse en grande forme sur ce début d'année 2023, les Rouge et Noir se sont tout simplement effondrés en l'espace de 10 minutes, en encaissant trois buts, dont deux en l'espace de 60 secondes.

Avec un retard de 3 buts à la pause, les hommes de Bruno Genesio ne pouvaient pas espérer grand chose de la seconde période, et se sont finalement inclinés 3-1 au Stadium. Quelques heures après la rencontre, la prestation des joueurs du Stade Rennais a évidemment été pointée du doigt, mais les choix de Bruno Genesio dans la composition de départs n'ont pas n'ont plus été épargnés.

L'ancien entraîneur de l' OL avait tenté le pari audacieux d'aligner Désiré Doué aux côtés de Baptiste Santamaria devant la défense rennaise, et cela n'a pas du tout été une réussite pour le coach du SRFC. Sur le front de l'attaque, le duo Gouiri-Kalimuendo n'a pas non plus été brillant. De ce fait, plusieurs changements devraient être effectués par Bruno Genesio pour le match du Stade Rennais à Varsovie face au Shakhtar Donetsk jeudi soir.

Stade Rennais : Le retour du 4-3-3 pour le SRFC face à Donetsk ?

S'il est évidemment certain que Bruno Genesio n'alignera pas le même onze de départ jeudi soir que celui aligné à Toulouse le week-end dernier, plusieurs doutes subsistent concernant les joueurs qui seront choisis par le technicien du Stade Rennais. Malgré sa bonne prestation dimanche, Jérémy Doku devrait retrouver le banc de touche jeudi soir, au même titre que le jeune Désiré Doué.

Aux côtés de Baptiste Santamaria devant la défense, Flavien Tait devrait probalement démarrer la rencontre, tout comme Lovro Majer dans un milieu à trois. En ce qui concerne l'animation offensive, Amine Gouiri devrait occuper le côté gauche avec Arnaud Kalimuendo en pointe et Benjamin Bourigeaud sur l'aile droite. Quant à la défense, rien ne devrait bouger dans la composition du Stade Rennais.