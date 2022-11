RC Lens : Une bonne nouvelle pour le RCL avant Angers SCO

Publié par Enzo Vidy le 03 novembre 2022 à 19:50

À deux jours d'affronter le SCO d'Angers au stade Raymond Kopa, l'entraîneur du RC Lens va pouvoir compter sur un défenseur déjà revenu au top niveau.

RC Lens : De retour de blessure face à Toulouse, Jonathan Gradit impressionne

Blessé suite à une fracture de la clavicule, Jonathan Gradit a fait son retour face à Toulouse vendredi dernier après avoir manqué cinq matchs de Ligue 1. Et si des doutes semblaient légitimes sur son niveau de jeu après son absence, le défenseur lensois les a rapidement effacés en réalisant une prestation parfaite durant les 83 minutes qu'il a disputées.

Avec quatre duels remportés et 88,7 % de passes réussies, Jonathan Gradit n'a absolument rien perdu de son niveau qu'il avait avant sa blessure et devrait logiquement être titularisé par Franck Haise samedi à Angers. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur du RCL qui a récemment perdu Jimmy Cabot et qui va donc pouvoir s'appuyer sur un Jonathan Gradit qui semble plus fort que jamais avec les Sang et Or.

RC Lens : Deux matchs pour espérer rester deuxième pendant la trêve

Solide dauphin du PSG depuis deux semaines, les Sang et Or ne cesse d'impressionner au fil des matchs. En déplacement à Angers avant de recevoir le Clermont Foot lors du dernier match avant la Coupe du Monde, le calendrier lensois est relativement clément jusqu'à la trêve. En ayant en plus de cela trois points d'avance sur les Rennais qui occupent la troisième place, le RC Lens est en ballotage très favorable pour passer la trêve internationale à la deuxième place du championnat.

Le week-end dernier, les hommes de Franck Haise ont fait comprendre à leurs concurrents qu'ils ne lâcheraient pas leur deuxième place, après leur éclatante victoire sur le Toulouse FC 3-0 et notamment un triplé de Loïs Openda. Reste à savoir si les Sang et Or seront capables de tenir cette cadence tout au long de la saison.