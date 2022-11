Stade Rennais : Genesio confirme un joli coup mercato !

Publié par Thomas le 03 novembre 2022 à 16:39

Toujours à l'affut de très bons coups sur le marché, le Stade Rennais s'est assuré lors du mercato 2021 son poste de gardien pour de longues années.

Stade Rennais : Dogan Alemdar, le futur N°1 du SRFC

Petr Cech, Nicolas Douchez, Benoît Costil, Edouard Mendy... Les grands gardiens n’ont jamais manqué au Stade Rennais, qui a toujours su miser sur des profils jeunes et prometteurs. Désireux de poursuivre cette belle lignée, le club breton a parié en 2021 sur un prometteur portier turc alors âgé de 18 ans, Dogan Alemdar. Arrivé dans l’ombre des autres recrues de l’époque (Sulemana, Majer, Laborde), le joueur avait dû patienter jusqu’au mois de janvier et l’absence d’Alfred Gomis (parti à la CAN) pour enchaîner ses premières rencontres sous le maillot du SRFC. Au final, l’ancien joueur de Kayserispor avait disputé 14 rencontres au total lors de l’exercice passé, offrant des prestations plutôt convaincantes.

Si Steve Mandanda a débarqué cette saison dans la peau d’un numéro 1 au poste de gardien, Alemdar poursuit de son côté sa progression sous les yeux de son entraîneur Bruno Genesio qui compte, à termes, l’installer durablement dans les buts rennais.

" C’est le projet, l’idée qu’on a, la raison pour laquelle il est venu. Il est dans un contexte très favorable. L’année dernière il a participé à beaucoup de rencontres. Cette année il a la chance d’avoir devant lui un gardien très expérimenté qui l’aide énormément au jour le jour. Même deux, avec Romain Salin. Je sais qu’il l’apprécie beaucoup et lui donne beaucoup de conseils sur la gestion des émotions. Il avance, il progresse, il a le potentiel pour devenir un très bon gardien du championnat de France, et être le gardien de la sélection à moyen terme. Tous les joueurs qui jouent, ce ne sont pas des cadeaux, c’est car ils le méritent. A un moment donné, j’estime qu’il faut les concerner le plus possible ", a indiqué le coach du SRFC en conférence de presse mercredi.

Alemdar davantage dans la rotation pour le reste de la saison ?

Entré en jeu à la place de Steve Mandanda contre Fenerbahçe jeudi dernier, Dogan Alemdar devrait récidiver ce soir en Ligue Europa dans une rencontre au sommet face à Larnaca. Si Bruno Genesio s’est montré de marbre concernant son onze de départ, il a toutefois laissé entendre que son jeune gardien pouvait débuter dans l’optique de faire souffler Mandanda, encore chancelant de l’adducteur. Une rencontre au sommet pour Alemdar qui pourrait offrir la première place aux Rouge et Noir en cas de grosse performance. Mais cette titularisation est aussi un signe envoyé par son coach qui, en plus de l’installer au rang de N°2 dans la hiérarchie des gardiens, lui montre sa confiance après une entrée délicate contre l’équipe turque la semaine passée.