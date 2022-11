PSG : Avant le tirage des 8es de finale, le Real Madrid tremble déjà !

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2022 à 17:39

Malgré sa 2e place derrière le Benfica dans la phase de groupe, le PSG fait peur au Real Madrid pour les 8es de finale de Ligue des Champions.

PSG : Le Real Madrid ne veut pas tomber sur le Paris SG

Le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé fait peur pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. En terminant deuxième du groupe H derrière le Benfica, l’équipe de Christophe Galtier est le club que beaucoup d’adversaires redoutent lors du tirage au sort prévu le lundi prochain, à 12h, avec Liverpool. En effet, le quotidien espagnol AS rapporte, ce jeudi, que le Real Madrid ne souhaiterait pas tomber sur le PSG en 8es de finale de la Champions League.

« Le PSG manque de rythme et dépend de ce que font les trois devant. Messi donne la meilleure version de lui-même à Paris, Neymar atteint également des sommets et Mbappé reste Mbappé. Cela devrait suffire, mais les problèmes défensifs, même avec Ramos, ne sont pas partis et les fantômes de la Ligue des champions apparaissent année après année. Mais même comme ça, il y a danger », a expliqué le média madrilène.

Et selon les statistiques d’un spécialiste, Carlo Ancelotti et ses hommes pourraient bien éviter les Rouge et Bleu lors du prochain tour de la Coupe aux grandes oreilles.

Une probabilité de 11,35% pour un tirage PSG-Real Madrid

En attendant le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, qui aura lieu le 7 novembre prochain à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA, un mathématicien français a révélé qu’il y a une probabilité de 11,35% de tomber sur une double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Si à Madrid, les Merengues redoutent les Rouge et Bleu, à Paris, Marquinhos et ses coéquipiers sont prêts à en découdre avec n’importe quel adversaire qui sortira à l’issue du tirage au sort.

« Il y a une déception, mais pas énormément non plus (…) Après, la première phase est importante, mais la Ligue des Champions se joue sur la deuxième. On a vu des équipes deuxièmes qui ont été championnes », a confié le capitaine du PSG devant les médias.