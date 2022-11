RC Lens : Une mauvaise nouvelle tombe avant Angers et Clermont

Publié par Enzo Vidy le 04 novembre 2022 à 05:37

En conférence de presse pour évoquer la rencontre face au SCO d'Angers, l'entraîneur du RC Lens a annoncé un forfait pour les deux prochains matchs.

RC Lens : Adam Buska forfait pour Angers et Clermont

Dans deux jours, le RC Lens se déplace au stade Raymond Kopa pour y défier le SCO d'Angers pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. En début d'après-midi, Franck Haise était présent au côté de Jonathan Gradit pour la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Et en ce qui concerne Adam Buska, les nouvelles ne sont pas bonnes de la part de l'entraîneur Sang et Or :

"Il sera toujours forfait. Il a de nouveau une douleur là où il avait eu sa fracture de fatigue. On va voir quel programme on va mettre en place, mais il sera absent lors des deux matchs avant la trêve."

Une mauvaise nouvelle pour l'attaquant polonais qui n'a disputé que quatre matchs avec le RC Lens depuis son arrivé cet été, sans marquer le moindre but.

RC Lens : Beaucoup de blessures chez les Sang et Or depuis le début de la saison

Comme beaucoup d'autres clubs de Ligue 1, les lensois n'ont pas été épargnés par les pépins physiques depuis la reprise du championnat au mois d'août. Si le taulier du RCL Jonathan Gradit est revenu la semaine dernière, il a été longuement absent en ce début de saison avec notamment cinq matchs manqué, à cause d'une fracture de la clavicule. Autre blessure bien plus terrible, celle de Jimmy Cabot, touché aux ligaments croisés du genou qui vient sceller la quasi-totalité de la saison du piston droit Sang et Or.

Maintenant, c'est donc au tour d'Adam Buksa d'être confronté à la dure réalité des blessures. S'il est déjà forfait jusqu'à la trêve avec le RCL, l'attaquant polonais pourrait également devoir déclarer forfait pour la Cope du Monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain.