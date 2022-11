Angers SCO : Un retour important pour Gérald Baticle avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 02 novembre 2022 à 17:13

À 3 jours d'un match important face au RC Lens, l'entraîneur d' Angers SCO, Gérald Baticle, va pouvoir compter sur un important retour en défense.

Angers SCO : Yan Valery de retour à l'entraînement

Enfin une bonne nouvelle pour Gérald Baticle et le SCO. Le technicien angevin devrait pouvoir compter sur Yan Valery pour la réception du RC Lens samedi soir, qui a pris part à l'entraînement collectif ce mercredi avec ses coéquipiers d'après Ouest-France. Blessé au nez lors d'un déplacement à Monaco, le latéral droit angevin devrait pouvoir tenir sa place face au RC Lens ce week-end.

En revanche, Sofiane Boufal semble toujours gêné au mollet et reste incertain face aux Sang et Or, tandis qu'Ousmane Camara a dû quitter la séance pour des raisons inconnues à l'heure actuelle.

Angers SCO : Il faut vite stopper l'hémorragie !

Toujours dernier du championnat, l'Angers SCO est au plus mal. Les Angevins restent notamment sur cinq défaites de suite et continuent d'inquiéter dans le jeu. Face à Lens ce samedi, la tâche s'annonce bien difficile pour les hommes de Gérald Baticle qui semblent au fond du trou au fil des semaines. En conférence de presse à l'issue de la défaite 2-0 face à l'ASM, Gérald Baticle a admis que la période était compliqué pour son équipe.

"On est vraiment dans le dur. Lorsqu'on est dernier, c'est qu'on fait des erreurs. Il faut travailler pour retourner ces erreurs. On va trouver des repères pour qu'on y arrive."

Après le RCL, le SCO d'Angers se rendra à Lille pour son dernier match avant la trêve. En cas de contre-performance sur ces deux rencontres, il est fort probable que l'on ne revoit pas Gérald Baticle sur le banc angevin à la reprise du championnat.