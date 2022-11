Barça Mercato : C’est officiel, Gerard Piqué a pris sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2022 à 19:39

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024 et régulièrement annoncé sur le départ l’été prochain, Gerard Piqué a annoncé sa décision ce jeudi.

Barça Mercato : Gerard Piqué annonce la fin de son aventure à Barcelone

L’histoire d’amour entre Gerard Piqué et son club formateur tire allègrement vers sa fin. De retour en juillet 2008 en provenance de Manchester United contre un chèque de 5 millions d’euros, le défenseur central a officiellement annoncé ce jeudi son prochain départ du FC Barcelone. Avec le Barça, Gerard Piqué aura remporté 30 trophées, dont notamment trois Ligue des Champions et huit Liga. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le défenseur central de 35 ans a assuré qu’il disputera son dernier match avec son club formateur ce samedi contre Almeira.

« Beaucoup parlent de moi depuis des semaines et des mois et jusqu'à présent je n'ai rien dit, mais maintenant je veux être celui qui vous parle de moi. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été joueur du Barça toute ma vie. Je ne voulais pas être footballeur, je voulais jouer au Barça. Ces derniers temps, j’ai beaucoup pensé à cet enfant. Si je lui avais dit que j’aurai réalisé tout ses rêves, que je jouerai en équipe première avec le Barça et que je gagnerai tous les titres possibles, que je serai champion d’Europe et du monde, que je jouerai avec les meilleurs joueurs de l’histoire, que je serai capitaine. Cela fait 25 ans que je suis arrivé au Barça, je suis parti et je suis revenu. Le football et le Barça m’ont tout donné », a déclaré l’ancien coéquipier de Lionel Messi, qui ne compte pas rejoindre un autre club après la formation catalane.

Barça Mercato : Gerard Piqué vers une retraite prématurée ?

Après Andres Iniesta et Xavi Hernandez, une autre légende s’apprête à faire ses adieux au FC Barcelone. Après plus de 600 matches et plusieurs titres, Gerard Piqué va tirer un trait sur sa carrière et prendre sa retraite puisqu’il indique qu’il ne signera pas dans un autre club après son prochain départ de la Catalogne.

« Maintenant que j’ai réalisé mes rêves d’enfant, je voulais vous dire que c’est le moment de refermer ce cycle. J’ai toujours dit qu’après le Barça, il n’y aurait aucune équipe, et ce sera ainsi. Samedi, je jouerai mon dernier match au Camp Nou », a confié l’ancien compagnon de Shakira.