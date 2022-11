Barça Mercato : Les révélations de Laporta sur la retraite de Piqué

Publié par Ange A. le 04 novembre 2022 à 10:37

Le président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé après la décision de Gerard Piqué. Le défenseur central va prendre sa retraite.

Barça Mercato : Les confidences de Laporta sur le choix de Piqué

Gerard Piqué va arborer la tunique du FC Barcelone pour la dernière fois ce samedi lors de la réception d’Almeria au Camp Nou. Le défenseur central âgé de 35 ans a annoncé jeudi soir qu’il raccroche les crampons. Le champion du monde 2010 n’était plus un indiscutable au Barça, la charnière centrale de Xavi étant composée de Ronald Araujo et de Jules Koundé. Président des Blaugranas, Joan Laporta s’est exprimé suite à l’annonce de Gerard Piqué. Le dirigeant catalan assure que ce choix faisait déjà l’objet de discussions en interne. Il salue la carrière du champion du monde 2010 et annonce un hommage pour l’ex-compagnon de Shakira.

« Nous avions décidé de laisser cette décision entre les mains de Gérard. Nous respectons sa décision, nous la partageons, il sera toujours une référence pour le Barcelonisme. […] Ce fut un bonheur de l’avoir comme joueur. Nous ferons un hommage qui correspond à ce que souhaite Gérard. C’est une décision mûrement réfléchie. »

La succession de Piqué déjà ouverte à Barcelone ?

Alors que Gerard Piqué s’apprête à ranger ses crampons, le FC Barcelone devrait compenser son départ. Dans une sortie au micro de la chaîne du club, Joan Laporta avait déjà annoncé la couleur pour le prochain mercato des Blaugranas. Le dirigeant catalan annonçait des potentiels renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Une tendance encore confirmée ces dernières heures avec les révélations de Sport.

Le journal régional révèle un intérêt du Barça pour Diogo Dalot. Outre le latéral portugais, le club espagnol suivrait également Benjamin Pavard à qu’il ne restera plus qu’une année de contrat au terme de cet exercice. Latéral droit de formation, le champion du monde tricolore a récemment révélé sa préférence d’évoluer dans l’axe de la défense. De quoi ravir Xavi au moment où il s’apprête à perdre Piqué.