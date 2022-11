AS Monaco : Ligue Europa, Philippe Clement envoie un message fort

L’AS Monaco s’est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Philippe Clement a transmis un message fort à ses détracteurs après la qualification.

L’ AS Monaco a fini à la 2e place du groupe H, à l’issue de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Les Monégasques ont étrillé l’Étoile Rouge Belgrade au stade Louis-II (4-1) et sont qualifiés pour les 16es de finale. L’équipe de Philippe Clement affrontera un club éliminé en Ligue des Champions. En attendant le tirage au sort prévu lundi, l’entraîneur de l’ASM savoure la qualification.

« Je suis très content. Mon équipe a prouvé qu'elle était capable de répondre présent dans les moments importants […] . Il y a eu beaucoup de mouvements, de travail, des buts. On a travaillé individuellement et collectivement pour réagir. »

L’AS Monaco avait été éliminé prématurément de la Ligue des Champions (en barrages) par le PSV Eindhoven en août. C’est ainsi qu'elle a été reversée en Ligue Europa. En Ligue 1, les Asémistes avaient aussi démarré le championnat difficilement. Cela avait valu des critiques à l’entraîneur belge. Il avait même été annoncé proche d’un limogeage pour résultats insuffisants. Maintenant que son équipe a redressé la barre en Ligue 1 et poursuit son aventure en coupe d'Europe, Philippe Clement répond à ses détracteurs.

« On a une équipe jeune qui a pris des coups ces derniers temps, mais elle a grandi. On est à trois points du podium en Ligue 1 et qualifié en Coupe d'Europe. En plus, je vois plus de onze joueurs qui peuvent jouer. C'est important. »