Après l’arrivée d’Iliman Ndiaye, l’OM travaille sur le recrutement d’un nouveau latéral droit. Pablo Longoria a même déjà une priorité pour ce poste.

Après une fin de saison décevante, marquée par une triste 3e place en Ligue 1, l’Olympique de Marseille compte bien confirmer son retour au premier avec un mercato estival très ambitieux. La direction de l’OM a déjà enregistré l’arrivée de cinq nouvelles recrues de qualité et vient d'officialiser la signature d’Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Désormais, l’Olympique de Marseille cherche à combler ses derniers manquements, notamment en défense.

Si un nouveau défenseur central est espéré afin de combler le vide laissé par le départ d’Éric Bailly, la direction phocéenne travaille aussi en coulisse sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit. Une volonté confirmée par Marcelino. « C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant », a-t-il récemment confié dans un entretien accordé à La Provence. Les dirigeants de l’OM travaillent dans ce sens. Malgré les nombreuses pistes explorées dans ce sens, un nom se détache, celui de Joakim Maehle.

L’Équipe explique en effet que c’est bien le latéral de l’Atalanta Bergame qui a les faveurs des dirigeants marseillais. Ces derniers auraient même fait du défenseur danois une cible prioritaire pour la suite du mercato. Son expérience du haut niveau et son profil polyvalent sont deux grands atouts qui semblent avoir convaincu le président Pablo Longoria et son équipe d’entamer les négociations en vue de boucler sa signature. Sauf que l’OM devra faire preuve de générosité et de persuasion pour mener à bien cette opération.

C’est 15 millions d’euros pour Joakim Maehle

La possible signature de Joakim Maehle à l’Olympique de Marseille vise bien sûr à apporter de la concurrence à Jonathan Clauss et Renan Lodi la saison prochaine. Son recrutement permettrait donc à Marseille de n’acheter qu’un seul latéral, pouvant combler les deux côtés. De plus, cette approche marseillaise ne déplait pas au principal concerné. La Gazzetta Dello Sport indique que Joakim Maehle ne serait pas contre l’idée de quitter l’Atalanta Bergame dès cet été.

Néanmoins, les négociations entre les différentes s’avèrent très compliquées, en raison des exigences du club italien. L’Atalanta Bergame exigerait un transfert sec pour son joueur aux alentours de 15 millions d’euros. De son côté, l’OM espère s’offrir les services du défenseur danois sous la forme d’un prêt. Reste à savoir si les deux écuries parviendront à trouver un terrain d’entente. Les discussions se poursuivraient dans ce sens.