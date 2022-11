RC Lens : Gradit explique la belle forme des Lensois

Publié par Jules le 05 novembre 2022 à 00:37

Tandis que le RC Lens est 2e de Ligue 1, Jonathan Gradit est revenu sur les améliorations au sein de l'équipe qui explique cette montée en puissance.

RC Lens : Un gain de maturité qui fait la différence

Les deux dernières saisons, le RC Lens est passé à deux doigts de décrocher l'Europe en fin de saison. À chaque fois, il a manqué un rien aux Lensois pour vivre une saison européenne. Et si Franck Haise avait enfin trouvé la recette. Comme l'a expliqué Jonathan Gradit en conférence de presse d'avant-match, la mentalité des Sang et or est très différente cette saison, et le défenseur central sent une plus grande maturité dans le vestiaire.

"On a gagné en expérience, en maturité. Cela fait un petit moment qu’on joue ensemble, donc on se connaît encore plus. La première saison, on avait plutôt tendance à faire un pressing à tout va. Maintenant, notre bloc est plus compact, on arrive a être un peu plus hermétique, c’est ce qui nous faisait défaut, notamment la première saison où on a pris pas mal de buts. On a gagné en repaires."

Ce gain de maturité du RC Lens ne vient pas de nulle part évidemment. D'un côté, certains joueurs qui ne connaissaient pas la Ligue 1 ont pu s'aguerrir dans l'élite du football français. En parallèle, le vestiaire a aussi pu mieux s'approprier le style de jeu que Franck Haise souhaite mettre en place.

Un Bollaert en fusion, l'atout supplémentaire du RCL

Pour le coup, ce n'est pas une nouveauté, bien que Jonathan Gradit ait souhaité le souligner. Cette saison encore, les supporters du RC Lens montrent qu'ils sont l'un des tout meilleurs publics de France, ce qui compte énormément dans les résultats à domicile. Entre le soutien à ses joueurs et la déstabilisation des adversaires, Bollaert a une grande place dans le succès des Lensois selon le défenseur.

"L’ambiance à Bollaert ne peut que te transcender. Quand les adversaires doivent se farcir 37000 tarés qui chantent de la première à la 90ème minute, c’est pas facile pour eux de venir chez nous. Bollaert nous pousse, même quand on a des temps faibles. C’est une grosse force de jouer dans ce stade mythique. Je ne me lasserais jamais de cette ambiance jusqu’à mon dernier match."

Un cocktail qui, une fois réuni, pourrait bien mener le RC Lens à son objectif de jouer l'Europe la saison prochaine. Ceci dit, le RCL devra faire attention à ne pas pêcher en attaque, alors que Haise ne dispose que peu de buteurs et qu'Adam Buksa sera éloigné des terrains quelques semaines.