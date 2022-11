OL Mercato : Benzema livre une anecdote sur son enrôlement à Lyon

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 22:07

Ancien pensionnaire du centre de formation de l’ OL, Karim Benzema est revenu sur les coulisses de sa détection par les recruteurs de Lyon à Bron Terraillon.

OL Mercato : Comment l’Olympique Lyonnais a manœuvré pour enrôler Benzema

Récent Ballon d’Or, Karim Benzema (35 ans bientôt) était l’invité de Zack Nani sur sa Chaîne switch, ce vendredi. Et dans son interview avec le streamer, le joueur du Real Madrid a livré une anecdote sur son arrivée à l’ OL en 1997. Il raconte que les recruteurs du club rhodanien, qui l’avaient déjà supervisé lors d’un premier match des jeunes de Bron Terraillon contre ceux de l’Olympique Lyonnais, lui ont demandé de ne pas les affronter la deuxième fois.

En effet, Karim Benzema avait filé deux buts aux Gones, sous le maillot de Bron lors du premier match. Avant la deuxième confrontation, ils ont posé une condition au clan de l’attaquant qui les avait impressionnés, afin de lui permettre de faire un test à l’ OL.

« Les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père parce qu'on devait (encore) jouer contre eux dans la journée. En gros, ils avaient dit : ‘’il ne faudrait pas qu’il joue contre nous... machin… et on va lui donner l’opportunité de faire une détection. Et je n’ai pas joué’’ », a témoigné l’avant-centre madrilène. Les jeunes de Bron Terraillon avaient perdu la seconde opposition, sans Karim Benzema.

Karim Benzema : de Bron au toit du monde

La suite de la carrière de l’international français (97 sélections, 37 buts) est connue. Il avait intégré le centre de formation de l’ OL (1997-2004) et avait été élancé en Ligue 1 sous les ordres de Paul Le Guen en janvier 2005. À Lyon il avait remporté 4 fois la Ligue 1, une fois la coupe de France et 2 trophées des champions. Transféré au Real Madrid en juillet 2009, contre 35 M€, KB29 a tout gagné avec le club espagnol : 5 Ligues des Champions, 4 titres de champion d’Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupe de l’UEFA , 4 Supercoupe d’Espagne et 2 coupes du Roi. Karim Benzema est le meilleur joueur de l'année 2022 de l'UEFA et sacré Ballon d'Or 2022.