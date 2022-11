PSG Mercato : Une prestigieuse signature se précise en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 11:07

À la recherche d’un grand défenseur central pour compléter l’effectif de Christophe Galtier, le PSG est sur le point de boucler une grosse signature.

PSG Mercato : Un défenseur central va prolonger au Paris SG

Débarqué incognito à l'été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31,40 millions d’euros, Marquinhos s’est imposé comme un véritable cadre au Paris Saint-Germain. Le défenseur central de 28 ans est heureux à Paris et adore le club de la capitale. Un amour réciproque que les deux parties aimeraient voir durer encore longtemps. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’international brésilien s’apprête ainsi à parapher un nouveau jusqu’en 2027, soit trois ans supplémentaires.

D’après les informations relayées ce samedi par le journal L’Équipe, les deux parties seraient quasiment d’accord sur les termes de leur future collaboration et Marquinhos devrait prochainement poser sa signature sur son nouveau bail. Très fier de son capitaine, le Paris SG nourrirait en coulisses une énorme ambition pour lui.

Mercato PSG : L’énorme projet du Paris SG pour Marquinhos

En effet, le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris Saint-Germain veulent voir Marquinhos terminer sa carrière dans la capitale. Le natif de Sao Paulo fait l’unanimité au sein du club et le voir rester à Paris toute sa carrière est le voeu de tous chez les Rouge et Bleu. « Marquinhos est quelqu’un qui a du mal à dire non. Il est capable de prendre sur lui, même s’il n’en pense pas moins, et dans ce cas-là il encaisse sans se plaindre en pensant à l’équipe », rapporte un habitué du Camp des Loges à L’Équipe.

Après avoir traîné en longueur, « les discussions sont aujourd’hui en bonne voie. Les deux parties partagent la volonté de poursuivre l’aventure ensemble et le nouveau bail pourrait les mener jusqu’en 2027 », conclut le quotidien sportif.