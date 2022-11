ASSE : Batlles prend une décision radicale concernant Charles Abi

Mis à pied depuis dix jours, l'attaquant Charles Abi se rapproche d'un départ de l'ASSE. Interrogé sur sa situation, Laurent Batlles a été clair.

La situation de Charles Abi fait parler à l'AS Saint-Etienne. Le buteur de 22 ans s'entraîne avec l'équipe réserve depuis le mois d'octobre après avoir été mis à pied. Pour rappel, le jeune homme avait provoqué un accident de voiture le 16 octobre en compagnie d'une femme en percutant d'abord un pylône électrique près du centre sportif Robert-Herbin. Le joueur s'était ensuite entraîné comme si de rien n'était en participant à une séance individuelle pendant que sa passagère, en état d'ébriété, était restée dans le véhicule.

Une situation qui avait inquiété la direction stéphanoise au point que celle-ci fasse faire deux tests d'alcoolémie à Charles Abi. Les résultats se révélant positifs, l'ASSE avait décidé en début de semaine dernière d'écarter le joueur tout en prenant contact avec la LFP concernant d'autres éventuelles sanctions. Interrogé en fin de conférence de presse sur le sujet Charles Abi, l'entraîneur des Verts Laurent Batlles n'a pas voulu rajouter de l'huile sur le feu :

« Non, j'en n'en ai pas parlé avec lui (Abi). Il n’est pas là, je sais qu'il y a une réunion prévue mardi prochain. J’ai autre chose à m’occuper que des problèmes extra-sportifs, d'un joueur qui en plus n'était pas dans mon groupe à la base donc je ne peux pas vous en parler plus »