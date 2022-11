PSG : Avant Lorient, Christophe Galtier lâche un inquiétant aveu

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 19:07

En conférence de presse ce samedi, à la veille d’affronter Lorient, Christophe Galtier, le coach du PSG, a fait le point sur l’état de forme de ses joueurs.

PSG : Christophe Galtier admet une grosse fatigue de ses joueurs

Solide leader du Championnat français et toujours invaincu cette saison, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du FC Lorient demain soir, à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur du club de la capitale admet ouvertement que ses troupes sont épuisées par l’enchaînement des matches.

« On est dans une saison très singulière avec un calendrier très chargé, c’est valable pour tout le monde, mais on ne doit pas l’occulter. Cela génère évidemment de la fatigue », a expliqué le technicien français avant d’ajouter : « évidemment qu’on est un peu essoufflés, et évidemment que chaque joueur susceptible de participer à la Coupe du monde a en tête cette crainte de la blessure. » Toutefois, les Rouge et Bleu ne comptent pas lever le pied face à une équipe du FC Lorient, dont Christophe Galtier apprécie particulièrement son coach.

PSG : Christophe Galtier grand fan de Régis Le Bris

Après treize journées de Championnat, le FC Lorient est au pied du podium de Ligue 1 avec 27 points, à 8 points du Paris Saint-Germain, le leader, et 3 points du deuxième, le RC Lens. Pour Christophe Galtier, les Merlus n’ont pas usurpé leur rang parce qu’ils ont un entraîneur avec de grandes qualités.

« C’est une équipe technique, vive, alerte. Elle aime avoir le ballon, elle a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de changements de zone. Elle va vouloir mettre une très grosse pression au départ. C'est une équipe très forte dans les transitions. Un peu comme Troyes, dans un autre registre. Elle est sur le podium depuis la 5e journée. Ce n'est pas un hasard », a confié Galtier avant d’évoquer le système de jeu de l’équipe de Regis Le Bris.

« Elle est fraîche, pétillante, joueuse. C'est une équipe qui joue sans retenue. Ce qu'il (Régis Le Bris, ndlr) fait avec son équipe, c'est à la fois très simple, mais très fin. Ça défend dans un 4-4-2 qui me fait penser à Gourcuff. Il doit prendre ça comme un compliment », a ajouté le technicien marseillais.