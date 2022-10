FC Lorient : Régis Le Bris annonce une bonne nouvelle avant Troyes

Le FC Lorient affronte l'ESTAC ce week-end. Les Merlus, qui réalisent un excellent début de saison, vont tenter de confirmer face à Troyes.

Le FC Lorient se déplace à Troyes dimanche. Avant ce match, les Merlus se sont fait une grosse frayeur par rapport à Enzo Le Fée. En effet, le milieu de terrain était absent de l'entraînement collectif hier, au point où l'on se demandait s'il pouvait tenir son rôle face à l'ESTAC ce week-end. Finalement, Enzo Le Fée devrait bien être présent sur la pelouse du stade de l'Aube, comme l'a confirmé Régis Le Bris en conférence de presse aujourd'hui.

"Il avait glissé sur un ballon mercredi et s'est blessé en retombant sur la hanche. On a préféré le préserver, sachant qu'il est très utilisé et ne risque pas de manquer de rythme. Mais il jouera ce week-end."