RC Lens : Après Angers, un cadre de Franck Haise a faim d'Europe

Victorieux sur la pelouse d'Angers (1-2) samedi, le RC Lens peut rêver d'Europe. Un cadre du vestiaire nordiste s'est d'ailleurs lâché après la rencontre.

Tout comme son entraîneur Franck Haise, Florian Sotoca nourrit de grandes ambitions au RC Lens. Le vice-capitaine du club a apprécié la victoire des siens face à Angers SCO samedi (1-2), en vue de la quatorzième journée de Ligue 1. Un résultat positif qui a confirmé la position des Sang-et-Or, assurés de rester deuxièmes du championnat avant le prochain match face au Clermont Foot la semaine prochaine.

Passeur décisif sur le but de Wesley Saïd contre le SCO, Sotoca a été interviewé à l'issue de la rencontre par France Bleu Nord. L'attaquant de 32 ans en a profité pour saluer la prestation du club nordiste, qui enchaîne une quatrième victoire consécutive :

« On est beaucoup plus costaud, hermétique, mature collectivement aussi. On concède moins d’occasions et derrière on sait qu’on a le potentiel offensif pour aller marquer à tous les matches »

Cette belle série a pu également se dessiner grâce aux remplaçants entrés en cours de jeu sur les derniers matchs. Florian Sotoca le sait et a tenu à leur rendre hommage face à la presse, tout en se montrant optimiste pour la suite de la saison :

« On est ambitieux, ça c’est sûr. On veut finir le plus haut possible. Ce soir, on voit encore que les rentrants nous apportent beaucoup. On l’a vu sur les derniers matchs, quand ce sont eux qui font la différence » a-t-il déclaré auprès de France Bleu Nord.