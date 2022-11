RC Lens : Le bourreau de Toulouse reçoit des louanges avant Angers

Auteur d'un triplé contre Toulouse, Loïs Openda a renoué avec la confiance après six matchs sans marquer. Une performance saluée par son club, le RC Lens.

Une joie retrouvée pour Loïs Openda. Depuis son triplé inscrit face au Toulouse FC, le premier de sa jeune carrière en Ligue 1, le joueur est sur un petit nuage. S'il avait déjà marqué quatre buts avant ce match, il a mis fin à une série de six rencontres sans marquer avec cette performance. La sélection belge devrait désormais le surveiller de près en vue de la Coupe du Monde, et Thierry Henry (adjoint du sélectionneur Roberto Martinez) a déjà été interrogé sur le sujet.

Pour Jonathan Gradit, le défenseur central des Sang-et-Or, ce retour en force de Loïs Openda n'est pas surprenant. L'ancien tourangeau a d'ailleurs tenu à rassurer son coéquipier sur ses capacités, estimant qu'il a tout à fait sa place au RC Lens :

« Lois a eu une période délicate, mais nous dans le groupe, on n’a jamais douté de ses capacités et de ses qualités. Quand il est rentré et qu’il a mis 3 buts on s’est dit qu’il était relancé. Il a les qualités pour, il ne faut pas qu’il s’enflamme parce que ça va très vite mais on n’a jamais douté de ses compétences » a ainsi déclaré Gradit dans une interview pour L'Equipe.