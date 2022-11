OM - OL : L'énorme constat de Tudor après l'Olympico

L’ OM a renoué avec la victoire en venant à bout de l’Olympique Lyonnais (1-0) dimanche. Igor Tudor s’est exprimé après le court succès des siens.

Fin de la disette pour l’Olympique de Marseille. Après cinq matchs sans victoire, l’ OM a renoué avec le succès ce dimanche à l’Orange Vélodrome. Le club phocéen a signé un précieux succès contre l’Olympique Lyonnais pour mettre fin à sa série. Un but de Samuel Gigot avant la mi-temps (43e) a permis aux Phocéens de retrouver le sourire. Grâce à ce succès, les Olympiens creusent l’écart au classement avec leur adversaire du soir. Marseille compte désormais sept points d’avance sur son vieil ennemi. Les hommes d’Igor Tudor remontent à la 4e place du classement à un point du Stade Rennais (3e), accroché par Lille ce dimanche (1-1). Le technicien croate a livré son analyse après le succès de prestige des siens.

Au micro de Prime Video, Igor Tudor est satisfait de la fin de la mauvaise passe de Marseille. Il se réjouit notamment de l’état d’esprit et de la combativité de ses poulains face à des Lyonnais en confiance. Les Gones restaient sur deux victoires de rang avant leur faux pas à l’Orange Vélodrome.

« Ça fait partie du sport. La pression c’est tous les jours. Et moi je m’en mets encore plus à moi-même. L’OM c’est un grand club et c’est difficile d’être entraineur ici. Mais ça fait partie du boulot. Ce soir, on devait être plus fluides dans la verticalité. Je pense qu’on a fait une 1e période fantastique. Et la 2e période je l’ai aimé par rapport au cœur que nous avons mis. C’était bien à voir au niveau de l’état d’esprit. […] Et ce n’est pas facile de pouvoir enchainer comme ça. On a beaucoup souffert mais c’était bien de voir l’attitude des joueurs ».