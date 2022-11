PSG : Neymar Jr dévoile le secret de sa réussite à Paris

Publié par Ange A. le 07 novembre 2022 à 07:38

De nouveau décisif dimanche lors du succès du PSG contre le FC Lorient, Neymar Jr s’est livré sur son bel état de forme cette saison.

PSG : Les dessous du retour en forme de Neymar Jr

Le Paris Saint-Germain s’en est remis à Neymar Jr pour dominer le FC Lorient dimanche au Moustoir. Le PSG l’a emporté (1-2) face à des surprenants Merlus, actuels 6es au classement. Comme depuis le début de cette saison, Neymar Jr a encore été précieux pour les Parisiens. Le Brésilien a ouvert le score pour les siens avant de servir Danilo Pereira pour le but de la victoire. L’attaquant auriverde s’est livré sur son début de saison canon. L’attaquant de 30 ans compte déjà 15 buts et 12 passes décisives en seulement 19 matchs sur l’exercice en cours. Interrogé par TV Globo, l’ancien Blaugrana révèle notamment avoir pris ses dispositions pour éviter des blessures. Il « utilise le dribble » pour éviter les « chocs violents » à l’origine de ses précédentes blessures et pour « se protéger ».

Galtier s’enflamme pour Neymar après Lorient

Un temps annoncé proche d’un départ de Paris lors du dernier mercato, Neymar Jr porte aujourd’hui le club quand Mbappé et Messi ne répondent pas présents. De quoi ravir Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG est satisfait de voir son protégé à ce niveau. « Depuis le début de la saison, il joue pour l’équipe. Il est à un très bon niveau, peut-être le meilleur Ney qu’on a eu au PSG. Il est très motivé. Et ça peut avoir de l’influence sur d’autres joueurs », a souligné l’entraîneur parisien sur Prime Video.

Reste maintenant à savoir si Neymar continuera sur sa lancée avec le Mondial en ligne de mire. Le club francilien devra espérer récupérer son crack auriverde indemne après la compétition. L’ancien Barcelonais sera surtout attendu au printemps à partir des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dauphin de Benfica en phases de poules, Paris sera fixé sur l’identité de son adversaire ce lundi à l’issue du tirage au sort.