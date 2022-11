PSG Mercato : Neymar de retour au Brésil ? Flamengo lâche un indice

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 07:07

Alors que Neymar rêve toujours d’un retour au Brésil avant la fin de sa carrière, le président de Flamengo a fait une annonce forte pour la star du PSG.

PSG Mercato : Neymar vers un départ l’été prochain ?

Malgré son début de saison époustouflant, avec notamment 14 buts et 11 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Neymar ne serait pas totalement parvenu à regagner la confiance de ses dirigeants, qui voudraient toujours se séparer de lui lors du prochain mercato estival. D’après les informations divulguées ces derniers jours par le journal catalan Sport, le Paris Saint-Germain souhaiterait toujours vendre l’international brésilien de 30 ans au terme de l’exercice 2022-2023. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien milieu offensif du Barça ne ferait plus l'unanimité chez les Rouge et Bleu et son départ serait donc encore dans les tuyaux. Dans une interview accordée à L’Équipe fin octobre, l’ancien international Zé Roberto a abondé dans le même sens en annonçant le départ de son compatriote.

« J’ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100% par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement (…) Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr », a-t-il déclaré. En cas de départ du Paris SG, l’ancien prodige de Santos n’exclut pas forcément un retour dans son pays. Mais ce ne sera pas à Flamengo.

Mercato PSG : Flamengo jette déjà l’éponge pour Neymar

Alors que la presse brésilienne a récemment évoqué un possible retour de Neymar, notamment du côté de Flamengo, le président des Mengao est sorti du silence pour balayer du revers de la main cette grosse rumeur. Dans des propos accordés à Papo Reto podcast et relayés par le média Goal, Rodolfo Landim a ouvertement avoué que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’entre pas dans les cordes des finances de son club.

« Je ne sais pas combien Neymar gagne. J'ai entendu dire qu'il serait proche de quatre millions d'euros par mois. Si nous considérons ce montant, il ne voudra pas venir à Flamengo étant donné ce que je serai en mesure de lui offrir, dans le cadre de la structure salariale. Il aura une meilleure proposition ailleurs. C'est naturel, c'est le marché », a expliqué le dirigeant brésilien.