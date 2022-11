ASSE : Batlles justifie un choix fort à un poste clé à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 09:37

Doublure d’Étienne Greeen à l’ ASSE en début de saison, Dreyer est désormais le gardien de but N°1. Batlles justifie ce changement, avant le match à Metz.

ASSE : Matthieu Dreyer passe devant Étienne Green

Recrue estivale de l’ ASSE, Matthieu Dreyer (33 ans) était arrivé chez les Verts pour apporter de la concurrence à Etienne Green (22 ans). Dès le début de la saison, le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne a établi une hiérarchie, qui a fait du portier en provenance du FC Lorient, la doublure d’Etienne Green. Cependant, le jeune gardien de but a été décevant. En plus de concéder plusieurs buts (14 buts en 8 matchs disputés), il a écopé de deux cartons rouges consécutifs. Du coup, Laurent Batlles a décidé de faire confiance à l’expérimenté Matthieu Dreyer. Et il a eu le nez creux, car c’est avec lui que l’ ASSE a enregistré ses trois victoires et autant de clean sheet Ligue 2 après 13 journées de championnat.

Dreyer apporte de la sérénité à l'AS Saint-Étienne, selon Batlles

Alors que les Verts sont en déplacement en Moselle pour y affronter le FC Metz ce lundi (20h45), le coach des Stéphanois a justifié la titularisation de Matthieu Dreyer aux dépens d’Etienne Green. « Il amène de la sérénité, il est proche de ses défenseurs, même des autres joueurs. Il a un âge qui fait que dans le vestiaire, il porte. C’est ce que tout le monde devrait faire, mais lui il a une certaine expérience. Il a toujours un mot pour tout le monde qu’il joue ou pas », a expliqué Laurent Batlles.

Aligné 6 fois en Ligue 2 cette saison (6 buts encaissés), Matthieu Dreyer devrait être titulaire ce lundi au stade Saint-Symphorien à Metz, lors de la 14e journée, comme indiqué dans la compo probable de l' ASSE.