RC Strasbourg : Une absence déjà confirmée au RCSA face à Paris

Publié par Enzo Vidy le 07 novembre 2022 à 11:10

Après la Coupe du Monde, le RC Strasbourg retrouve la Ligue 1 au Parc des Princes et devra se passer de l'un de ses défenseurs face au PSG.

RC Strasbourg : Ronaël Pierre-Gabriel suspendu face au PSG

La crise est belle et bien présente au RCSA. En menant 2-0 à Ajaccio, les hommes de Julien Stéphan se sont complétement écroulés pour finalement s'incliner 4-2 au stade François-Coty. Et comme si cela ne suffisait pas, le défenseur strasbourgeois Ronaël Pierre-Gabriel a écopé d'un nouveau carton jaune pendant cette rencontre, ce qui le prive d'ores et déjà du match au Parc des Princes qui aura lieu le 28 décembre prochain, au retour de la trêve.

Déjà bien impacté par les blessures depuis le début de la saison, l'entraîneur strasbourgeois doit donc déjà faire face à un forfait pour un match qui se disputera dans seulement un mois et demi. C'est également un sacré coup dur pour Pierre-Gabriel qui grappillait pas mal de temps de jeu ces dernières semaines, en alternant le bon et le moins bon.

RC Strasbourg : Rien ne va plus au RCSA

Malgré deux matchs nul encourageants à Toulouse (2-2) et face à l'OM (2-2), les Strasbourgeois sont retombés dans leurs travers à Ajaccio avec des lacunes défensives plus que flagrantes. Après ce nouveau revers, le RC Strasbourg se retrouve à la 18e place de championnat et se condamne presque à passer la trêve dans la zone de relégation. Pour espérer sortir de cette zone de relégation, les hommes de Julien Stéphan devront s'imposer dimanche prochain à la Meinau face au FC Lorient. Il faudra montrer un bien meilleur visage défensivement parlant, pour pouvoir prétendre à repartir avec les trois points face aux joueurs de Régis Le Bris.