LOSC Mercato : Ounas regrette son transfert de Bordeaux à Naples

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 14:37

Transféré par Bordeaux à Naples en 2017, Adam Ounas, ailier du LOSC, regrette sincèrement sa signature dans un club qu’il n’aurait pas dû choisir.

LOSC Mercato : Adam Ounas heureux de son retour en Ligue 1

Adam Ounas (26 ans) est revenu en Ligue 1 en septembre 2022, après 5 saisons passées à Naples. Il s’est engagé avec le LOSC pour 2 ans, plus une 3e année en option. Le polyvalent attaquant fait partie des joueurs de l’équipe type de Paulo Fonseca. Il est donc épanoui à Lille ce début de saison. Adam Ounas est d’autant plus heureux, vu les difficultés qu’il a connues au Napoli pendant 5 saisons. Il était en effet indésirable au sein du club de Serie A, qui a pourtant investi 12 M€ pour le recruter à Bordeaux.

Adam Ounas avait été prêté à trois reprises : à l’OGC Nice (2019-2020), à Cagliari (2020), puis au FC Crotone (2021) en 5 ans. Il a finalement été cédé au LOSC contre 3 M€, le dernier jour du mercato estival 2022. Un retour en Ligue 1, dont se réjouit l’international algérien (20 sélections, 5 buts), car il a l’opportunité de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile à Naples. « Aujourd’hui, avec ma famille, on est heureux d’être revenu en France et à Lille. »

Adam Ounas regrette sa signature au Napoli en 2017

Interrogé par La Voix du Nord sur son passage compliqué au Napoli, Adam Ounas a ouvertement regretté son transfert en Campanie. Il estime qu’il aurait dû rester encore à Bordeaux ou rejoindre un autre club transalpin qui le désirait. « Avec le recul, jamais je ne signe à Naples. Soit je fais une troisième saison à Bordeaux, soit je signe à l’AS Roma qui me voulait aussi après le départ de Mohamed Salah pour Liverpool », a-t-il expliqué dans le média régional. « C’est important, les choix, dans une carrière. J’en ai fait un mauvais et Crotone m’a ouvert les yeux », a indiqué la recrue estivale du LOSC.