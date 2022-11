ASSE : Le coach de Metz a un atout majeur contre Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 13:37

Le FC Metz reçoit l’ ASSE, ce lundi. Le coach des Messins est confiant. Il pense qu’il a une carte à jouer, après le succès de son équipe en coupe de France.

FC Metz - ASSE : Bölöni compte sur l'état d’esprit collectif de son équipe

Le FC Metz affronte l’ ASSE, ce lundi (20h45), lors de la 14e journée de Ligue 2, au stade Saint-Symphorien. Le club mosellan s’est mis dans une bonne dynamique avant cette confrontation entre relégués de la saison dernière. Le FC Metz a éliminé Raon-L’Etape en coupe de France (2-1), contrairement à l’AS Saint-Étienne, sortie par Rodez AF aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 3).

L’entraineur du FC Metz, Laszlo Bölöni, reconnait qu’il n’a pas de joueur extraordinaire dans son équipe, mais il compte sur la force collective des Grenats contre l’ ASSE. « Le FCM ne possède pas le joueur phénoménal capable de te faire gagner le match tout seul. Mais ce n’est pas grave. On est obligé de s’appuyer sur un gros état d’esprit. J’estime qu’on peut former un collectif suffisamment fort pour amener de la satisfaction à nos supporters », a-t-il prévenu.

Le FCM veut se donner une bouffée d'oxygène contre Saint-Étienne

Laslo Bölöni veut surtout surfer sur la victoire du FC Metz en Coupe de France, pour renouer avec le succès en championnat où son équipe est sur une série de 3 matchs sans victoire, précisément 2 défaites et un nul. Plus inquiétant, les Messins n’ont marqué aucun but lors de leurs trois derniers matchs en Ligue 2. « Cette victoire fait du bien, évidemment […]. Pendant toute la semaine, j’ai senti une plus grande solidarité au sein du groupe. […]. Un bon résultat contre l’ ASSE pourrait nous donner un petit peu d’oxygène, afin de renforcer cet état d’esprit », a souligné Laslo Bölöni.

À noter que le FC Metz est 13e avec 15 points, alors que l'AS Saint-Étienne est 19e avec 11 points et relégable.