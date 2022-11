RC Strasbourg : Une réunion de crise organisée au RCSA

Publié par Jules le 07 novembre 2022 à 15:32

Alors que le RC Strasbourg connaît une période très compliquée ces dernières semaines, Marc Keller, président du RCSA va organiser une réunion de crise.

RC Strasbourg : Un réunion organisée, Julien Stéphan en danger

Comme annoncé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, va organiser une réunion avec son board en ce début de semaine. Ce sont les piètres résultats du RCSA qui ont motivé cette décision de Marc Keller. Actuellement 18e de Ligue 1, le club alsacien vient de s'incliner 4-2 contre l'AC Ajaccio et ne compte qu'une victoire en 14 rencontres de Ligue 1 en ce début de saison.

Une situation intenable pour le RC Strasbourg, d'autant plus que quatre clubs seront relégués à l'issue de cette saison. Alors que son équipe affiche une très mauvaise forme, la place de Julien Stéphan semble être de plus en plus menacée. Même si l'on ne sait pas exactement le propos de cette réunion, il est très probable que l'avenir de l'ancien coach du Stade Rennais est évoqué. Cependant, Julien Stéphan devrait avoir encore au moins un match pour convaincre ses dirigeants puisqu'il est peu probable qu'une décision concernant une éventuelle mise à l'écart n'intervienne avant la trêve.

Le RCSA n'y arrive plus en Ligue 1

Auteur d'une magnifique saison l'an passé, le RC Strasbourg réalise un début d'exercice très compliqué. Avec une seule victoire lors des 14 premiers matchs, le RCSA occupe la 18e place au classement et les choses ne semblent pas s'arranger. Si l'on pouvait penser que le match nul arraché face à l'OM la semaine dernière ferait l'effet d'un déclic, cela n'a pas été le cas contre l'AC Ajaccio, et le temps presse pour les Strasbourgeois.

Alors que certains pointent les responsabilités de Julien Stéphan dans cette crise que traverse le club, le coach n'est pas de cet avis, lui qui était la solution il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, si l'ancien entraîneur du SRFC veut se maintenir au club, il devra sans doute faire un résultat face au FC Lorient le week-end prochain pour tenter de prendre un peu d'air avec le RC Strasbourg.