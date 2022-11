FC Lorient : Les regrets de Le Goff après la défaite contre Paris

Publié par Jules le 07 novembre 2022 à 17:29

Le FC Lorient s'est de nouveau incliné contre Paris ce dimanche. Une défaite à domicile que Vincent Le Goff a beaucoup de mal à digérer.

FC Lorient : Il y avait mieux à faire contre le PSG

Après un début de saison canon, le FC Lorient a du mal à enchaîner ces dernières semaines. De nouveau battus à domicile par le Paris Saint-Germain, les Merlus restent sur une série de 4 matchs sans la moindre victoire en Ligue 1. Hier face au PSG, les hommes de Régis Le Bris auraient sans doute pu faire mieux qu'une défaite contre le leader du championnat.

Après la défaite face au Paris SG, Vincent Le Goff a exprimé ses regrets concernant cette nouvelle déconvenue pour le FC Lorient, qui peine à retrouver sa forme de septembre. "On a fait une bonne deuxième mi-temps et on aurait pu tenir quelque chose, regrette Vincent Le Goff. On veut prendre des points ici, on est sur une série de 4 matchs sans victoire donc on est déçu ce soir car on a rivalisé. Mais ils ont été efficaces et il nous a manqué un petit truc."

Une trêve qui pourrait faire du bien aux Merlus

Après 4 matchs sans victoire, le FC Lorient commence, petit à petit, à rentrer dans le rang. Dauphin du PSG il y a quelques journées, le FCL pointe désormais à la 6e place de Ligue 1. Dans l'absolu, et si l'on oublie leur début de saison éclair, cela reste une très belle place pour les Merlus, qui s'attendaient à jouer le maintien.

Cependant, le FC Lorient ne doit pas douter afin d'éviter de retomber trop bas dans le classement de Ligue 1. À ce titre, la trêve pourrait faire du bien et pourrait permettre aux Lorientais de souffler un peu après avoir beaucoup donné en début de saison. Malgré le résultat défavorable, les Merlus ont livré une belle prestation contre le PSG, notamment Enzo Le Fée qui intéresse beaucoup Leicester.