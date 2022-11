LOSC Mercato : Deux cadors anglais pistent un taulier de Lille

Publié par Thomas G. le 08 novembre 2022 à 19:15

Toujours en lice dans la lutte pour les places européennes, le LOSC pourrait perdre un taulier du vestiaire, pisté par deux clubs de Premier League.

Étincelant depuis le début de la saison, Jonathan David est le meilleur joueur du LOSC cette saison. Il est l’un des derniers rescapés du titre de champion de France remporté par Lille en 2021. Depuis son arrivée dans le Nord en 2019 pour remplacer Victor Osimhen, l’attaquant de 22 ans s’est toujours rendu indispensable.

Le buteur canadien est le fer de lance de l’attaque lilloise depuis le départ de Burak Yilmaz. Le natif de Brooklyn a déjà inscrit 9 buts en Ligue 1 et ses performances ont attiré de nombreuses convoitises. En plus du Bayern Munich, deux grands clubs anglais sont venus aux nouvelles cette semaine. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Arsenal et Tottenham surveillent la situation de Jonathan David. Deux concurrents de taille pour le LOSC qui pourraient vendre le buteur canadien en juin prochain. Annoncé sur le départ, l’été dernier, l’international canadien était finalement resté à Lille pour confirmer et bien se préparer avant sa première Coupe du Monde. Jonathan David pourrait être une surprise au Qatar et attirer de nombreux clubs lors du mercato hivernal. Reste à savoir si les dirigeants du LOSC accepteront de vendre leur meilleur joueur en milieu de saison. Le club qui voudra recruter Jonathan David devra s’acquitter d’un chèque de 55 millions d’euros.

LOSC Mercato : La saison de tous les dangers pour Lille ?

Les dirigeants du LOSC pourraient faire face à une nouvelle vague de départ en fin de saison où de nombreux joueurs sont en fin de contrat. En plus d’un éventuel départ de Jonathan David, plusieurs cadres pourraient plier bagage à l’issue de la saison. Benjamin André, Jonathan Bamba et José Fonte sont en fin de contrat et les discussions pour prolonger leurs contrats n’ont pas encore débuté. À l’instar de Jonathan David, les trois tauliers du LOSC pourraient attendre la fin de la saison pour prendre une décision. En cas de podium, les Lillois auraient des arguments pour conserver leurs cadres, tandis que sans coupe d’Europe, les Nordistes s’exposent à un gros danger.