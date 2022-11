OGC Nice : Le Gym est de retour avant le choc face à l'OL !

Publié par Thomas G. le 08 novembre 2022 à 17:00

Vainqueur ce week-end face au Stade Brestois, l'OGC Nice s'est replacé dans la lutte pour les places européennes avant le déplacement face à l'OL.

Après un début de saison compliqué, les Aiglons ont réussi à sortir la tête de l’eau. Depuis l’arrivée de Florent Ghisolfi en tant que directeur sportif, le Gym a retrouvé des couleurs. Le nouvel homme fort de Nice a choisi de conforter Lucien Favre à la tête de l’équipe et son choix s’est avéré payant. L'OGC Nice est le seul club français à avoir fini premier de son groupe en coupe d’Europe et les Niçois s'évitent les barrages. Les Aiglons ont également confirmé en enchaînant en championnat, les hommes de Lucien Favre restent sur une série de cinq matchs sans défaites. L'OGC Nice a pris 11 points sur 15 possibles avant le déplacement au Groupama Stadium, vendredi.

Les Aiglons se sont appuyés sur leur très bon parcours en Ligue Europa Conférence pour relever la tête en Ligue 1. Lucien Favre peut désormais compter sur des joueurs cadres comme Mario Lemina, Gaëtan Laborde ou encore Nicolas Pépé qui se sont rendus indispensables ces dernières semaines. Le retour en forme de Sofiane Diop et Kasper Schmeichel ont également grandement contribué au renouveau niçois en cette fin d’année.

OGC Nice : Les Aiglons veulent se mêler à la course à l’Europe

Les Niçois affrontent l’OL vendredi soir pour l’ouverture de la 15e journée de Ligue 1. C’est un week-end très important, le dernier avant la trêve pour la Coupe du Monde. Une victoire permettrait aux hommes de Lucien Favre de terminer leur première partie de saison sur une bonne note. L'OGC Nice pourrait profiter du choc entre l’AS Monaco (5e) et l’Olympique de Marseille (4e) pour se relancer dans la course à l’Europe. En cas de victoire face à Lyon, les Aiglons pourraient potentiellement revenir à 5 points de la 5e place. Les Aiglons sont en quête d’un 6e match sans défaite et d'une 3e victoire conséctuive.